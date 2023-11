V izraelskih napadih na Gazo doslej ubitih za okoli 200 razredov otrok

Približno polovica populacije v Gazi, ki šteje okoli 2,3 milijona ljudi, je otrok. Samo v zadnjih 44 dneh odkar Izrael izvaja prekomerne "povračilne" bombne napade je bilo v tej palestinski enklavi ubitih najmanj 5500 otrok. To je za skoraj 200 razredov otrok, mnogi med njimi so sicer še predšolski otroci.

Od 7. oktobra, ko so izraelske vojaške sile na napad Hamasa odgovorile s silovitim obleganjem Gaze, je bilo po podatkih palestinskih oblasti v zračnih napadih ubitih najmanj 5500 otrok. To pomeni, da je bil vsakih 10 minut v Gazi ubit en otrok. Ali povedano drugače: če vzamemo slovenski normativ za osnovne šole (28 otrok na razred), je bilo ubitih za okoli 196 razredov otrok. S tem, da je med ubitimi tudi veliko predšolskih otrok, malčkov in dojenčkov. Poleg tega je še okoli 1800 otrok ujetih pod ruševinami, za katere obstaja resna bojazen, da so prav tako mrtvi. Še okoli 9000 otrok je ranjenih, mnogi so ostali brez prstov, pesti, rok ali nog, ali pa so utrpeli druge hude poškodbe, ki jih bodo čutili vse življenje. Okoli 40 odstotkov ranjencev, ki jih pripeljejo v bolnišnice, je otrok, je pred časom za BBC Radio 4 povedal britanski zdravnik Ghassan Abu Sittah, ki je delal v bolnišnici Al Šifa v mestu Gaza. Pogosto otroke pripeljejo ljudje, ki jih najdejo pod ruševinami. Tako se je v Gazi pojavila tudi nova kratica WCNSF, ki pomeni "ranjen otrok brez preživelih družinskih članov" (angleško: wounded child, no surviving family). "Ni bolj osamljenega mesta v tem univerzumu kot je okoli postelje ranjenega otroka, ki nima več družine, ki bi skrbela zanj," je Abu Sittah pred časom objavil na družbenih omrežjih.

Na območju Gaze je razseljenih okoli 1,5 milijona ljudi – več kot polovica jih je otrok. Po podatkih Unicefa je palestinski otrok, ki je danes star 15 let, v svojem življenju prestal že šest večjih vojaških spopadov in nešteto drugih nasilnih incidentov. A trenutno obleganje Gaze je zagotovo eno najbolj smrtonosnih in krutih. Poleg nenehne grožnje iz zraka, so ljudje na območju že več kot mesec dni brez dostopa do čiste pitne vode in elektrike. Primanjkuje tudi hrane, goriva in zdravil. Številni domovi so uničeni, mnogi otroci so ostali brez enega ali obeh staršev.

Svetovni dan otrok je globalna pobuda za promocijo pravic otrok in njihove splošne dobrobiti. Obeležujemo ga 20. novembra, saj je na ta dan leta 1959 Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah. Letošnji svetovni dan otrok poteka pod geslom 'Vsaka pravica za vsakega otroka'.

Najtemnejši svetovni dan otroka doslej 20. novembra obeležujemo svetovni dan otrok, in letošnji je "najtemnejši" doslej, saj številni otroci ne vedo, ali bodo preživeli in dočakali jutrišnji dan, je opozorila prva dama Turčije, Emine Erdogan. "Ker se za nemočne otroke, ki še vedno živijo v Gazi, čas izteka, moramo še posebej danes vsi še bolj glasno pozvati k takojšnji prekinitvi ognja," je dejala po poročanju turške televizije TRT World.

icon-expand V Istanbulu so se ob svetovnem dnevu otrok spomnili otroških žrtev v Gazi tako, da so na sedežih dvorane kulturnega centra zapisali njihova imena. FOTO: Profimedia