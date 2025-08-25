Svetli način
Tujina

V izraelskih napadih na Jemen ubitih šest ljudi

Tel Aviv/Sana, 25. 08. 2025 08.03 | Posodobljeno pred 51 minutami

STA , K.H.
V napadih na jemensko prestolnico Sana, ki jih je v nedeljo izvedel Izrael, je bilo po zadnjih navedbah uporniških hutijevcev ubitih najmanj šest ljudi. Tarča napadov naj bi bil vojaški objekt v središču mesta, obenem pa še vsaj ena elektrarna in poslopje naftne družbe.

Po navedbah hutijevcev, ki so sprva poročali o dveh smrtnih žrtvah, je v izraelskih napadih umrlo šest ljudi. Tarča so bili poslopje v osrednjem delu Sane, poslopje naftne družbe in elektrarna na jugu prestolnice, so še javili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Izraelska vojska je sporočila, da je zadela vojaški objekt blizu predsedniške palače, poleg tega pa še dve elektrarni in skladišče goriva. Kot so dodali, je šlo za odgovor na ponavljajoče se napade hutijevcev na Izrael.

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območje Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo predvsem ladje, povezane z Izraelom.

Konec julija so hutijevci zatrdili, da bodo s tovrstnimi napadi nadaljevali, čeprav naj bi jih maja po dogovoru z ZDA prenehali izvajati v zameno za konec ameriškega bombardiranja ciljev v Jemnu.

Uporniška skupina je raketo proti Izraelu nazadnje izstrelila v petek, a naj bi po navedbah izraelskih oblasti najverjetneje v zraku razpadla. Glede na domnevo izraelske vojske naj bi prvič doslej nosila kasetno strelivo.

izrael jemen sana napad
