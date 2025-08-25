V izraelskih napadih na Jemen ubitih šest ljudi

Po navedbah hutijevcev, ki so sprva poročali o dveh smrtnih žrtvah, je v izraelskih napadih umrlo šest ljudi. Tarča so bili poslopje v osrednjem delu Sane, poslopje naftne družbe in elektrarna na jugu prestolnice, so še javili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Izraelska vojska je sporočila, da je zadela vojaški objekt blizu predsedniške palače, poleg tega pa še dve elektrarni in skladišče goriva. Kot so dodali, je šlo za odgovor na ponavljajoče se napade hutijevcev na Izrael.

Hutijevci, ki nadzirajo velik del Jemna, so leta 2023 zaradi izraelskih napadov na območje Gaze v znak solidarnosti s Palestinci začeli napadati tako Izrael kot ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Ob obalah Jemna napadajo predvsem ladje, povezane z Izraelom.

Konec julija so hutijevci zatrdili, da bodo s tovrstnimi napadi nadaljevali, čeprav naj bi jih maja po dogovoru z ZDA prenehali izvajati v zameno za konec ameriškega bombardiranja ciljev v Jemnu.

Uporniška skupina je raketo proti Izraelu nazadnje izstrelila v petek, a naj bi po navedbah izraelskih oblasti najverjetneje v zraku razpadla. Glede na domnevo izraelske vojske naj bi prvič doslej nosila kasetno strelivo.