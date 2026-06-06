V izraelskih napadih na jugu Libanona ubiti pripadniki libanonske vojske

Libanonska vojska je v objavi na omrežju X navedla, da je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo na cesti med mestoma Hardali in Nabatija na jugu države ubitih več vojakov. Podrobnosti o njihovem številu ni navedla.

Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Ta je sicer pogojen s popolno prekinitvijo napadov gibanja Hezbolah na Izrael in z umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Hezbolah je v četrtek dogovor zavrnil in zahteval popoln umik izraelskih sil iz Libanona, vlado v Bejrutu pa pozval, naj prekine neposredna pogajanja z Izraelci.