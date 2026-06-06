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V izraelskih napadih na jugu Libanona ubiti pripadniki libanonske vojske

Bejrut/Teheran, 06. 06. 2026 10.22 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Bombardiranje na jugu Libanona

V izraelskem napadu na vojaško vozilo na jugu Libanona je bilo ubitih več pripadnikov libanonske vojske, med njimi tudi častnik, je sporočila libanonska vojska. Podrobnosti o številu žrtev ni navedla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Libanonska vojska je v objavi na omrežju X navedla, da je bilo v izraelskem napadu na vojaško vozilo na cesti med mestoma Hardali in Nabatija na jugu države ubitih več vojakov. Podrobnosti o njihovem številu ni navedla.

Izrael še naprej izvaja napade na jugu Libanona kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela. Ta je sicer pogojen s popolno prekinitvijo napadov gibanja Hezbolah na Izrael in z umikom njegovih borcev iz južnega Libanona. Hezbolah je v četrtek dogovor zavrnil in zahteval popoln umik izraelskih sil iz Libanona, vlado v Bejrutu pa pozval, naj prekine neposredna pogajanja z Izraelci.

Uničenje na jugu Libanona
Uničenje na jugu Libanona
FOTO: Profimedia

Iranski zunanji minister Abas Aragči se je medtem danes odzval na kritike libanonskega predsednika Josepha Aouna in njegove obtožbe o domnevnem iranskem vmešavanju v libanonske zadeve.

Kot je Aragči zapisal na omrežju X, bi po Auonovih izjavah lahko sklepali, da je Iran in ne Izrael tisti, ki je zasedel petino Libanona in razselil četrtino prebivalstva države, ki jo vsakodnevno bombardira. "Rešite Libanon pred njegovim resničnim sovražnikom, gospod predsednik," je dodal.

Aoun je pred tem v petek v intervjuju za ameriško televizijo CNN, ki bo v celoti objavljen v ponedeljek, obtožil Iran, da se vmešava v njegovo državo in jo uporablja kot orodje v konfliktu z ZDA in Izraelom.

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