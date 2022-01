V Izraelu bodo lahko homoseksualni pari dobili otroka

V Izraelu je bila nosečnost s pomočjo nadomestne matere prej dovoljena le heteroseksualnim parom, a pod strogimi pogoji. Zaradi tega so se istospolno usmerjeni moški pogosto zatekli v tujino, kjer so s pomočjo nadomestne matere dobili otroka. A to je bil drag in zapleten proces.

Zdaj pa je vlada s spremembo postopka sledila lanski odločitvi vrhovnega sodišča. V sodbi je bilo namreč zapisano, da so prejšnje zahteve pomenile kršitev človekovih pravic. "To je zgodovinski dan za boj LGBT (lezbijk, gejev, biseksualcev in transspolnih) v Izraelu, za dolg boj za enakost za vse in zgodovinski dan za vso izraelsko družbo," je o novem postopku dejal Horowitz. "Nov postopek bo izpolnil sanje mnogih o ustvarjanju družine," je dodal.

Poudaril je tudi, da bodo storili vse za zaščito pravic nadomestnih mater. Po podatkih ministrstva za zdravje se je v Izraelu namreč doslej strinjalo, da bodo služile kot nadomestne matere, le približno 100 žensk na leto.

Izrael je v zadnjih desetletjih postal veliko bolj strpen do homoseksualnosti. Za posebej liberalno velja obalna metropola Tel Aviv. Kljub temu se istospolni pari ne morejo poročiti in pogosto se pojavljajo težave s posvojitvijo in nadomestnim materinstvom.