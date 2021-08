V Izraelu covidno potrdilo za vse, ki so starejši od treh let

Potrdilo o cepljenju ali testiranju bo v Izraelu po novem pred vstopom v restavracije, kavarne, muzeje, knjižnice, telovadnice in bazene ter številne druge prostore, obvezno za vse, ki so starejši od treh let. Za vstop v trgovine ali nakupovalna središča medtem digitalno covidno potrdilo ne bo potrebno, poroča BBC.

Če se stvari ne bodo izboljšale, bodo ponovno zaprli državo, je napovedal. To pa naj bi bilo takšno, kot sta bili že prvi dve zaprtji, ko ljudje niso smeli iti dlje kot 100 metrov od svoje hiše.

Vlada se proti porastu okužb skuša boriti z uvajanjem omejitev, ki so jih sicer odpravili v sredini junija. Prav tako ponovno uvajajo tudi covidno potrdilo, na katerem so podatki o cepljenju, prebolelosti in testiranju.

Pred današnjim dnem je bilo za vstop v številne prostore covidno potrdilo nujno že za odrasle in otroke, starejše od 12 let. Ti se lahko proti covidu-19 cepijo vse od junija. Zdaj pa bo potrdilo veljalo že za otroke, ki so starejši od treh let. Njihove teste bo financirala vlada, saj niso upravičeni do cepljenja, razen če so stari pet let ali več in sodijo v ogroženo skupino.

Okoli 11 odstotkov prebivalstva (približno milijon), ki niso bili cepljeni, bo moralo teste plačati sami.

Velik porast okužb, na protitelesa bodo testirali 1,6 milijona učencev

Pred začetkom novega šolskega leta namerava Izrael 1,6 milijona učencev testirati na protitelesa proti novemu koronavirusu, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Po navedbah ministrstva za šolstvo želijo na ta način omogočiti izvajanje pouka v učilnicah.

Tiskovni predstavnik ministrstva za šolstvo je sporočil, da bodo iz testiranja izvzeti le otroci, stari od 15 do 18 let, saj je precepljenost v tej starostni skupini okoli 70-odstotna. Otrokom, pri katerih bodo ugotovili protitelesa ali pa so cepljeni, ne bo treba v karanteno, tudi če se bo v njihovem razredu pojavil primer okužbe z virusom covidom-19. Učenci, ki protiteles nimajo, se bodo v primeru, da bodo v razredu zabeležili okužbo, en teden testirali vsak dan.