V Izraelu dosežen koalicijski dogovor brez Netanjahuja

Lapid, ki vodi sredinsko stranko, je iskal raznoliko zavezništvo, ki so ga izraelski mediji poimenovali "blok sprememb". Našel ga je v skrajno desni verski nacionalistični stranki Jamina, s katero bodo sestavili vlado narodne enotnosti. Lapid pričakuje tudi podporo članov arabskih strank. Lapid mora sestaviti koalicijo z najmanj 61 poslanci do srede do 23.59 po lokalnem času. Benetu je Lapid v pogajanjih obljubil deljeno premiersko funkcijo, tako bo predsednik vlade prvi dve leti Benet, naslednji dve pa Lapid, še poročajo tuje tiskovne agencije.