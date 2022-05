V Izraelu dva terorista napadla s sekiro in nožem

V terorističnem napadu v mestu Elad so umrle najmanj tri osebe, še več jih je ranjenih, poročajo tuji mediji. Kot so dejali tamkajšnji reševalci, ki so prišli na kraj dogodka, so štiri osebe v kritičnem stanju, dva pa v zelo resnem.

Tiskovni predstavnik tamkajšnje policije Eli Levy je dejal, da naj bi v mestu ljudi napadla dva terorista. Eden naj bi bil oborožen s sekiro, drugi pa z nožem. Omenil je tudi, da bi eden od teroristov lahko imel pri sebi tudi pištolo. Napadalec s sekiro naj bi ljudi najprej napadel na mestni ulici, nato pa naj bi grozo sejal še v bližnjem parku.