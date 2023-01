V Izraelu izkopali starodavna nojeva jajca, stara več kot 4000 let

Poleg nojevih jajc, ki so bila resnično posebna najdba, so arheologi odkrili še kamnita orodja in črepinje, je dejala vodja izkopavanj Lauren Davis . Divji noji so na tem območju živeli nekje do 19. stoletja.

"Zanimivo je, da nikoli nismo našli kosti te velike ptice," je dejal Amir Gorzalczany iz Izraelskega urada za starine. "To lahko pomeni, da so se ljudje takrat izogibali spopadanju z noji in se zadovoljili z zbiranjem njihovih jajc."

Velika jajca neletečih ptičev niso uporabljali le kot vir hrane, temveč tudi kot pogrebne posode, luksuzne predmete, okrašene s poslikavami, in kot nosilce posode. Predstavljale so pomemben vir tako hrane kot orodja za nomade.

Jajca so našli ob ognjišču nomadov na območju Be'er Milka, kar jasno kaže na to, da so jih namerno zbirali in uporabljali kot vir hrane. Jajca so bila zdrobljena, vendar dobro ohranjena, ker je bil tabor tako dolgo prekrit s peskom in tudi zaradi suhega podnebja na tem območju.

"Čeprav nomadi na tem mestu niso gradili domov, nam te najdbe omogočajo, da začutimo njihovo prisotnost v puščavi. Njihove tabore so prekrile sipine in so se s premikanjem peska v vsem tem času ponovno razkrili," je dejala Davisova. "To pojasnjuje, zakaj so jajca tako izjemno ohranjena in nam omogoča vpogled v življenje nomadov, ki so se v davnih časih še potepali po puščavi."