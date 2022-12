V Izraelu na oblasti najbolj desna vlada doslej

"Že šestič predstavljam vlado in sem enako navdušen kot prvič," je povedal pred prisego v knesetu. Kot glavne cilje nove vlade je izpostavil preprečevanje razvoja iranskega jedrskega programa, zagotovitev vojaške premoči Izraela v regiji in nadgradnjo infrastrukture.

Izrazil je tudi upanje, da bo "razširil krog miru z arabskimi državami" v skladu s sporazumi o normalizaciji odnosov, ki so jih leta 2020 sklenili z Združenimi arabskimi emirati, Bahrajnom in Marokom. V luči tega je za novega zunanjega ministra imenoval nekdanjega ministra za obveščevalne dejavnosti in enega od snovalcev teh sporazumov Elija Cohena .

Novoustanovljeno izraelsko ministrstvo za nacionalno varnost vodi ultranacionalistični politik in vodja skrajno desne stranke Ocma jehudit – v prevodu Judovska moč – Itamar Ben-Gvir , medtem ko je položaj obrambnega ministra pripadel Netanjahujevemu strankarskemu kolegu in nekdanjemu generalu Joavu Galantu .

Nova vlada je sicer že v sredo objavila svoje smernice, med katerimi sta ključna nadaljevanje gradenj judovskih naselbin na Zahodnem bregu in ohranjanje judovskega značaja države in dediščine Izraela, na področju izobraževanja pa nameravajo okrepiti judovsko identiteto.

V smernicah je vlada zapisala, da želijo nadaljevati s širitvijo judovskih naselbin na območjih, ki jih Palestinci zahtevajo za svojo prihodnjo državo. "Judje imajo nepreklicno pravico do vseh delov izraelske dežele," so zapisali in napovedali, da bo vlada "pospeševala in razvijala poselitev v vseh delih Izraela – v Galileji, puščavi Negev, na Golanski planoti ter na Zahodnem bregu".