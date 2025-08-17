V Izraelu protesti za dogovor o izpustitvi talcev

Izraelska opozicija je pozvala k splošni stavki v podporo talcem, ki jih v Gazi zadržuje palestinsko islamistično gibanje Hamas. Po oceni opozicije politika vlade premierja Benjamina Netanjahuja, ki je napovedala krepitev ofenzive v Gazi, še dodatno ogroža njihova življenja, namesto, da bi vlada naredila vse za njihovo osvoboditev. Protestniki na shodih po več izraelskih mestih prav tako nasprotujejo okupaciji Gaze in zahtevajo končanje konflikta.

V več izraelskih mestih so se danes zbrali protestniki, ki zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze in končanje konflikta. Organizatorji demonstracij, med katerimi so tudi družine talcev, ki nasprotujejo načrtovani širitvi ofenzive z vojaškim zavzetjem mesta Gaza, so pozvali tudi k splošni stavki. Protestniki so blokirali več glavnih cest v Izraelu. Nekateri člani vlade so medtem že obsodili demonstracije. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je denimo proteste označil za "perverzno in škodljivo kampanjo, ki igra v korist Hamasa". Prepričan je, da javni pritisk za sklenitev dogovora sili Izrael v predajo sovražnikom. Po navedbah Foruma družin talcev, enega od organizatorjev današnjih protestov, naj bi se demonstracijam pridružilo več deset tisoč ljudi. Sorodniki talcev so tudi napovedali, da bodo na meji z Gazo postavili šotore, od koder se bodo borili za vrnitev talcev, poroča izraelski časnik Times of Israel.

Protesti v Izraelu sledijo nedavni odločitvi varnostnega kabineta o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi. Izraelska vojska se medtem pred načrtovano širitvijo ofenzive pripravlja na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze. Po navedbah vojske bodo danes v enklavo v okviru priprav na selitev prebivalstva iz območij spopadov proti jugu Gaze začeli dobavljati šotore in drugo opremo.

V Gazi nove smrtne žrtve zaradi napadov in lakote

V Gazi je bilo v izraelskih napadih včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od katerih je 12 iskalo pomoč, poroča portal katarske televizije Al Jazeera. Zaradi lakote je umrlo še 11 ljudi, med njimi več otrok.

Lakota v Gazi FOTO: AP icon-expand

V zračnem napadu na območje Al Mavasi v bližini mesta Han Junis na jugu Gaze sta umrli dve osebi, 15 pa je bilo poškodovanih. V napadu je bil zadet šotor za razseljene ljudi na obalnem območju, ki ga je Izrael sicer označil za varno. Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je povečalo na 251, je za Al Jazeero potrdil predstavnik zdravstvenega ministrstva v Gazi. Dodal je, da je v enklavi hudo podhranjenih 40.000 dojenčkov.

Islam Qudeih drži svojo hudo podhranjeno dvoletno hčerko Shamm v bolnišnici Nasser v Khan Younisu na jugu Gaze. Zdravniki sumijo, da ima Shamm morda genetsko motnjo, ki vpliva na razvoj mišic in kosti, vendar v Gazi ni načina, da bi jo testirali. Fotografija je bila posneta 9. avgusta, nekaj dni pozneje je družina dobila dovoljenje za potovanje v bolnišnico v Italiji. FOTO: AP icon-expand

Urad Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) je pred tem v petek objavil, da je od konca maja, ko je v Gazi začela delovati sporna ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), najmanj 1760 Palestincev umrlo medtem ko so skušali priti do nujno potrebne humanitarne pomoči. Med 27. majem in 13. avgustom jih je 994 umrlo v bližini centrov za razdeljevanje pomoči fundacije GHF, 766 pa vzdolž poti konvojev s pomočjo. Večino je ubila izraelska vojska, je še sporočil urad.

