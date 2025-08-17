V Izraelu protesti za dogovor o izpustitvi talcev

V več izraelskih mestih so se danes zbrali protestniki, ki zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev iz Gaze in končanje konflikta. Organizatorji demonstracij, med katerimi so tudi družine talcev, ki nasprotujejo načrtovani širitvi ofenzive z vojaškim zavzetjem mesta Gaza, so pozvali tudi k splošni stavki.
Protestniki so blokirali več glavnih cest v Izraelu. Nekateri člani vlade so medtem že obsodili demonstracije. Izraelski finančni minister Bezalel Smotrič je denimo proteste označil za "perverzno in škodljivo kampanjo, ki igra v korist Hamasa". Prepričan je, da javni pritisk za sklenitev dogovora sili Izrael v predajo sovražnikom.
Po navedbah Foruma družin talcev, enega od organizatorjev današnjih protestov, naj bi se demonstracijam pridružilo več deset tisoč ljudi. Sorodniki talcev so tudi napovedali, da bodo na meji z Gazo postavili šotore, od koder se bodo borili za vrnitev talcev, poroča izraelski časnik Times of Israel.
- FOTO: AP
Protesti v Izraelu sledijo nedavni odločitvi varnostnega kabineta o krepitvi ofenzive in popolni vojaški zasedbi mesta Gaza. Načrt je naletel na kritike izraelske opozicije in obsodbe po svetu. Izraelska opozicija in družine talcev menijo, da bi tovrstna širitev ofenzive ogrozila talce v Gazi.
Izraelska vojska se medtem pred načrtovano širitvijo ofenzive pripravlja na novo prisilno razseljevanje prebivalstva Gaze. Po navedbah vojske bodo danes v enklavo v okviru priprav na selitev prebivalstva iz območij spopadov proti jugu Gaze začeli dobavljati šotore in drugo opremo.
V Gazi nove smrtne žrtve zaradi napadov in lakote
V Gazi je bilo v izraelskih napadih včeraj ubitih najmanj 25 ljudi, od katerih je 12 iskalo pomoč, poroča portal katarske televizije Al Jazeera. Zaradi lakote je umrlo še 11 ljudi, med njimi več otrok.
V zračnem napadu na območje Al Mavasi v bližini mesta Han Junis na jugu Gaze sta umrli dve osebi, 15 pa je bilo poškodovanih. V napadu je bil zadet šotor za razseljene ljudi na obalnem območju, ki ga je Izrael sicer označil za varno.
Skupno število smrtnih žrtev zaradi lakote in podhranjenosti v Gazi se je povečalo na 251, je za Al Jazeero potrdil predstavnik zdravstvenega ministrstva v Gazi. Dodal je, da je v enklavi hudo podhranjenih 40.000 dojenčkov.
Urad Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR) je pred tem v petek objavil, da je od konca maja, ko je v Gazi začela delovati sporna ameriško-izraelska Humanitarna fundacija za Gazo (GHF), najmanj 1760 Palestincev umrlo medtem ko so skušali priti do nujno potrebne humanitarne pomoči.
Med 27. majem in 13. avgustom jih je 994 umrlo v bližini centrov za razdeljevanje pomoči fundacije GHF, 766 pa vzdolž poti konvojev s pomočjo. Večino je ubila izraelska vojska, je še sporočil urad.
ZDA začasno ustavile izdajanje vizumov za prebivalce Gaze
Ameriška vlada je medtem včeraj sporočila, da prebivalcem Gaze začasno prekinja izdajanje vizumov za obiskovalce. Odločitev sledi izjavam skrajno desne aktivistke in vplivnice Laure Loomer, zaveznice predsednika Donalda Trumpa, ki je na družbenih omrežjih izrazila nezadovoljstvo, da je ZDA ranjenim Palestincem dovolila zdravljenje v državi.
"Vsi vizumi za obiskovalce iz Gaze so začasno ustavljeni, medtem ko poteka celovit in temeljit pregled postopkov, ki so se uporabljali pri izdaji majhnega števila začasnih zdravstvenih in humanitarnih vizumov v zadnjih dneh," je na omrežju X zapisal State Department.
Odločitev vlade sledi seriji objav Loomerjeve, ki je sicer znana po spodbujanju teorij zarote, na družbenih omrežjih. Na omrežju X je v petek pozvala State Department, naj preneha izdajati vizume Palestincem iz Gaze, ki so po njenih besedah pristaši palestinskega gibanja Hamas, financirani s strani Katarja.
Tarča njenih objav je bila ameriška dobrodelna organizacija Heal Palestine, ki je prejšnji teden sporočila, da je pomagala 11 hudo ranjenim otrokom iz Gaze, kot tudi njihovim skrbnikom, bratom in sestram, varno priti na zdravljenje v ZDA. Kot je organizacija navedla na svoji spletni strani, je bila to največja posamezna medicinska evakuacija ranjenih otrok iz Gaze v ZDA.
Palestinski sklad za pomoč otrokom v ZDA je ob tem pozval predsednika Trumpa in njegovo administracijo, naj prekličejo to "nevarno in nečloveško odločitev". V zadnjih 30 letih je ta dobrodelna organizacija evakuirala več tisoč palestinskih otrok v ZDA na zdravstveno oskrbo.