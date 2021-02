V Izraelu se spopadajo z eno najhujših ekoloških katastrof v zgodovini

V Izraelu se, kot opozarjajo strokovnjaki, spoprijemajo z eno najhujših ekoloških katastrof v državi. Zaradi razlitja nafte, ki ga še preučujejo, je na območje več kot 1604 kilometrov izraelske obale naplavilo ogromne količine katrana. V državi so zaprli vse plaže. Pri čiščenju pomagajo prostovoljci, nekaj so jih morali zaradi vdihavanja strupenih plinov odpeljati v bolnišnico.

''Izrael je prizadela ena najhujših ekoloških katastrof v državi," opozarjajo strokovnjaki. Kot ocenjujejo tudi oblasti, se je zgodila ena najhujših ekoloških katastrof v zgodovini države. Ostanki razlite nafte so se razširili na območju več kot 1600 kilometrov izraelske obale, poročaSky News.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Izvor razlitja še neznan Velike črne zaplate katrana so se na območju izraelske obale začele pojavljati prejšnji teden. Močna nevihta je namreč na obalo naplavila več ton katrana. Vzrok naftnega onesnaženja, ki ogroža morski ekosistem, še ni znan. Kot so sporočile izraelske oblasti, katastrofo in vir onesnaženja trenutno še preiskujejo. Predvidevajo, da se je nafta razlila iz ene od ladij med hujšo nevihto, ki je nad območjem divjala pred približno desetimi dnevi, poroča BBC.

icon-expand Onesnaženje obale v Izraelu. FOTO: AP

Čiščenje katrana bi lahko trajalo več mesecev, kot celo predvidevajo oblasti, morda več let. Izrael je moral zato zapreti vse sredozemske plaže. Prizadeto območje je obiskal tudi predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Poginil kit, več prostovoljcev odpeljali v bolnišnico Onesnaženje močno ogroža populacije živali na tem območju. Tako so denimo sporočili, da so našli mladega poginulega kita, ki ga je naplavilo na eno od plaž. Ta je umrl zaradi zaužitja strupene črne tekočine, piše Sky News.Kot poročajo nevladne organizacije, so na območju opazili tudi številne poginule ribe in želve.

icon-expand Poginuli kit, naplavljen na obali. FOTO: AP

Čiščenju so se pridružili prostovoljci, nekateri od njih pa so zaradi vdihovanja strupenih plinov pristali v bolnišnici. Zato so oblasti posvarile prebivalce in javnost, naj ne obiskujejo onesnaženega območja, saj je takšna izpostavljenost lahko škodljiva za javno zdravje.