V Izraelu trenutno najmanj 70 Slovencev: 'Pripravljajo se, da bo obračun tokrat daljši'

Po informacijah slovenskega veleposlaništva v Tel Avivu ne vlada prevelika panika, saj ljudje možnost raketnih napadov upoštevajo in se zato manj gibljejo na prostem. A nevarnost še ni minila, opozarja Andrej Šter z Ministrstva RS za zunanje zadeve (MZZ) in Slovence, ki nameravajo potovati v Izrael, poziva, naj dobro pretehtajo, ali je to res nujno.

Novinarka oddaje Svet na Kanalu A se je pogovarjala s Petrom Ahcinom – Slovencem, ki že tri leta živi v Tel Avivu. Pripoveduje, da bi v roku 90 sekund vsi morali biti v zaklonišču, če si pa bližje meji, pa v 20 sekundah. Ob prvi sireni sta bila s partnerico v zaklonišču 20 minut, nekateri so bili tam dve uri ali dlje. Ob treh pa se je sirena spet oglasila. "Nekako je bilo pričakovano, jaz se sicer nisem zelo ustrašil. Nekaj strahu seveda je, ker gre zares, ampak je celotna družba tukaj že kar navajena na te situacije, so postale nekakšna rutina," pravi.

Za zdaj so slovenski državljani, ki bivajo v Izraelu, varni, je medtem pojasnil Šter: "Naša ambasada v Tel Avivu nima podatka, da bi kdorkoli od njih želel pomoč ali da bi se nahajal v kakšni stiski." Je pa nevarnost zračnih napadov še vedno prisotna, razmere se zaostrujejo tudi s protesti arabskega prebivalstva znotraj Izraela. "Tokrat kamne mečejo v avtomobile, jih zažigajo, veliko konfliktov se dogaja na cesti. Nekako se ljudje pripravljajo na to, da bo to po več letih daljši obračun," pravi Ahcin.

Slovenci naj zato pred odhodom v Izrael dobro premislijo, apelira Šter. "Predlagamo in prosimo, naj se ljudje prej podučijo o tem, kaj se dogaja v Izraelu, in da – če je le možno – svoje potovanje preložijo na ugodnejše čase." Vsem, ki so trenutno v Izraelu, pa predlaga, da se povežejo s slovenskim veleposlaništvom, ki jim bo posredovalo najbolj točne napotke glede na trenutno stanje.

Slovenija Izrael in Palestince poziva, naj preprečijo nadaljnje civilne žrtve

Slovensko zunanje ministrstvo je tudi pozvalo vse strani, vpletene v izraelsko-palestinski konflikt, naj preprečijo nadaljnje civilne žrtve. "Raketni napadi na Izrael kot tudi nasilje v vsakršni obliki so nesprejemljivi in se morajo takoj končati. Edina pot do mirne rešitve je brez nasilja. Pozivamo vse strani, naj preprečijo nadaljnje civilne žrtve," je sporočilo zunanje ministrstvo.