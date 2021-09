V Izraelu ujeli še zadnja pobegla palestinska zapornika

Izraelske oblasti so pred enim tednom v bližini pretežno arabskega mesta Nazaret na severu Izraela prijele štiri od šestih ubežnikov, ki so pobegnili iz strogo varovanega zapora Gilboa.

Zaporniki so pobegnili skozi predor, ki so ga izkopali pod umivalnikom, pri tem pa so imeli po poročanju izraelskih medijev tudi pomoč od zunaj. Oblasti so po pobegu sprožile obsežno iskalno operacijo, pobeg šesterice pa je med skrajnimi palestinskimi skupinami požel navdušenje in obenem pomenil veliko ponižanje za Izrael.