Zaradi objave spornega posnetka aretirali vojaško pravobranilko

Na podlagi kopije njenega odstopnega pisma naj bi priznala, da je njen urad lani javnosti posredoval videoposnetek, na katerem naj bi bilo videti, kako vojaki v centru za pridržanje Sde Teiman v puščavi Negev zlorabljajo vklenjenega palestinskega zapornika z zavezanimi očmi.

Jifat Tomer-Jerušalmi , ki je v petek odstopila s položaja, je v nedeljo za nekaj ur izginila. Po poročanju izraelskega Channel 12 policija sumi, da ni imela namena storiti samomor, kot so ugibali nekateri mediji, temveč je hotela uprizoriti svoje izginotje in se znebiti telefona, ki bi lahko vseboval informacije v njeno škodo.

"Odobrila sem objavo gradiva v medijih v poskusu, da bi se uprla lažni propagandi," je sporočila. Dodala je: "Naša dolžnost je, da preiščemo, kadar obstaja utemeljen sum nasilnih dejanj zoper pridržanega," poroča BBC.

V povezavi z incidentom je bilo uradno obtoženih pet rezervistov, ki naj bi zapornika med drugim z ostrim predmetom zabadali v predel blizu danke.

Zloraba naj bi se zgodila julija lani. Javna objava videoposnetka je kljub temu, da nasilje na njem ni jasno vidno, saj so vojaki okoli zapornika s ščiti oblikovali zdi, sprožila ogorčenje tako v Izraelu kot tujini.

Izraelske oblasti so obtožbe zanikale, objavo videoposnetka pa je obsodil tudi premier Benjamin Netanjahu. V nedeljo so štirje rezervisti nosili črne balaklave, da bi skrili svoje obraze, ko so se skupaj s svojimi odvetniki pojavili na novinarski konferenci pred vrhovnim sodiščem v Jeruzalemu. Obramba zahteva opustitev sojenja, poroča BBC. Adi Keidar, odvetnik organizacije za pravno pomoč Honenu, trdi, da so bile njegove stranke podvržene "napačnemu, pristranskemu in popolnoma zmanipuliranemu pravnemu postopku".

Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes na Telegramu potrdil, da so nekdanjo vojaško pravobranilko aretirali. "Glede na dogodke pretekle noči je bilo dogovorjeno, da bo zaporniška služba delovala z dodatno pazljivostjo, da bi zagotovila varnost pripornice," je sporočil ob tem.

Sodišče v Tel Avivu naj bi za Tomer-Jerušalmi odredilo pripor do srede opoldne. Javna radiotelevizija Kan je medtem poročala, da je osumljena goljufije, zlorabe zaupanja, zlorabe položaja, oviranja dela pravosodja in "razkritja informacij s strani javnega uslužbenca". V zadevo naj bi bil poleg nje vpleten še en član vojaškega tožilstva.