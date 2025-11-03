Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Zaradi objave spornega posnetka aretirali vojaško pravobranilko

Tel Aviv, 03. 11. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
16

Izraelska policija je aretirala nekdanjo generalno vojaško pravobranilko Jifat Tomer-Jerušalmi, ki naj bi priznala, da je njen urad lani javnosti posredoval videoposnetek, na katerem naj bi bilo videti, kako izraelski vojaki zlorabljajo palestinskega zapornika, je sporočil minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir.

Jifat Tomer-Jerušalmi, ki je v petek odstopila s položaja, je v nedeljo za nekaj ur izginila. Po poročanju izraelskega Channel 12 policija sumi, da ni imela namena storiti samomor, kot so ugibali nekateri mediji, temveč je hotela uprizoriti svoje izginotje in se znebiti telefona, ki bi lahko vseboval informacije v njeno škodo.

Na podlagi kopije njenega odstopnega pisma naj bi priznala, da je njen urad lani javnosti posredoval videoposnetek, na katerem naj bi bilo videti, kako vojaki v centru za pridržanje Sde Teiman v puščavi Negev zlorabljajo vklenjenega palestinskega zapornika z zavezanimi očmi.

Jifat Tomer-Yerušalmi
Jifat Tomer-Yerušalmi FOTO: AP

"Odobrila sem objavo gradiva v medijih v poskusu, da bi se uprla lažni propagandi," je sporočila. Dodala je: "Naša dolžnost je, da preiščemo, kadar obstaja utemeljen sum nasilnih dejanj zoper pridržanega," poroča BBC.

V povezavi z incidentom je bilo uradno obtoženih pet rezervistov, ki naj bi zapornika med drugim z ostrim predmetom zabadali v predel blizu danke.

Zloraba naj bi se zgodila julija lani. Javna objava videoposnetka je kljub temu, da nasilje na njem ni jasno vidno, saj so vojaki okoli zapornika s ščiti oblikovali zdi, sprožila ogorčenje tako v Izraelu kot tujini.

Izraelske oblasti so obtožbe zanikale, objavo videoposnetka pa je obsodil tudi premier Benjamin Netanjahu. V nedeljo so štirje rezervisti nosili črne balaklave, da bi skrili svoje obraze, ko so se skupaj s svojimi odvetniki pojavili na novinarski konferenci pred vrhovnim sodiščem v Jeruzalemu. Obramba zahteva opustitev sojenja, poroča BBC. Adi Keidar, odvetnik organizacije za pravno pomoč Honenu, trdi, da so bile njegove stranke podvržene "napačnemu, pristranskemu in popolnoma zmanipuliranemu pravnemu postopku".

Minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes na Telegramu potrdil, da so nekdanjo vojaško pravobranilko aretirali. "Glede na dogodke pretekle noči je bilo dogovorjeno, da bo zaporniška služba delovala z dodatno pazljivostjo, da bi zagotovila varnost pripornice," je sporočil ob tem.

Sodišče v Tel Avivu naj bi za Tomer-Jerušalmi odredilo pripor do srede opoldne. Javna radiotelevizija Kan je medtem poročala, da je osumljena goljufije, zlorabe zaupanja, zlorabe položaja, oviranja dela pravosodja in "razkritja informacij s strani javnega uslužbenca". V zadevo naj bi bil poleg nje vpleten še en član vojaškega tožilstva.

Naslednji članek

Oče šolskega nasilneža zgrožen, da je noč preživel v popravnem domu

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25petelinov
03. 11. 2025 21.17
Kot je režim zaprl JBTZ, ki so posredoval JLA dokumente v javnost.
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
03. 11. 2025 21.13
Sionisti so specani s hudicem
ODGOVORI
0 0
galeon
03. 11. 2025 21.05
+3
In zdaj se židje sekirajo, da jim krni ugled. Cel svet ve kaki naciji so, kaki nekulturniki, da se po svetu v gostilnah kregajo za ceno in podobno. In 2000 let jih že ne mara nihče. Le zakaj?
ODGOVORI
3 0
jank
03. 11. 2025 21.02
+4
To je Netanjaho - Janševa demokracija!
ODGOVORI
4 0
borjac
03. 11. 2025 21.00
+6
Židovska demokracija !!! sedaj sledi str....... ob zidu ....znamenitem zidu ..Netanjahu je izvoljen Demokratski predsednik Izraela .. , to pa to , Super .
ODGOVORI
6 0
Geniusslo
03. 11. 2025 20.55
-1
Vsaj naslov popravite
ODGOVORI
0 1
landrick landrick
03. 11. 2025 20.48
+5
Izrael je avtokracija, leglo fašizma!
ODGOVORI
6 1
natmat
03. 11. 2025 20.46
+6
Kazen ker je povedala resnico...smo res na najnižji točki etike in demokracije...
ODGOVORI
6 0
MathewM
03. 11. 2025 20.43
+3
Tole je zelo podobno dejanjem američanov: preganjajo tiste ki razkrivajo vojne zločine in ne tistih ki vojne zločine delajo. Takle pač mamo na zahodu, mogoče pa zato naših pridg o morali nihče noče več slišat.
ODGOVORI
4 1
iziizi
03. 11. 2025 20.41
+2
hja pogumna izraelka ali hodi po robu nevem, je pa hudo če ti nekdo ker tako ubije svojca ali ožjega družinskega clana
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.43
-9
Tole je pa čudno, levi jo hvalijo ne povejo pa da tam tudi palestinci lepo živijo v Izraelu.
ODGOVORI
1 10
Veščec
03. 11. 2025 20.55
+3
kako pa ti živiš u krščanstvu
ODGOVORI
3 0
Vera in Bog
03. 11. 2025 19.37
-8
V Izraelu torej demokracija deluje?
ODGOVORI
1 9
Sixten Malmerfelt
03. 11. 2025 19.25
+6
zakaj ste zbrisali komentar, če sem napisal pogumna Izraelka?????
ODGOVORI
7 1
Sixten Malmerfelt
03. 11. 2025 19.21
+6
Takšna dejanja so vsakdanja za palestinske zapornike od 12 leta naprej v izraelskih zaporih!
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330