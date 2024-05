V Izraelu znova množični protivladni protesti, pridržali več protestnikov

V Izraelu so se v soboto zvečer po več mestih znova zbrali protivladni protestniki, ki zahtevajo odstop izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, predčasne volitve in dogovor o izpustitvi talcev, ki so še v Gazi. Na protestu v Tel Avivu, kjer se je po navedbah organizatorjev zbralo več kot 80.000 ljudi, so pridržali več protestnikov.