V iztirjenju tramvaja en mrtev in številni poškodovani

Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. Smrtna žrtev je po dosedanjih podatkih moški, ki ga je tramvaj povozil.

Njegovo truplo so našli pod iztirjenim tramvajem, zato pristojni po navedbah agencije Ansa domnevajo, da je šlo za mimoidočega, ki ga je vozilo ob iztirjenju pokopalo pod seboj.

Tramvaj naj bi sicer povozil več ljudi. Eden od njih, ki je poškodovan, je ostal ujet pod njim.

Med poškodovanimi prevladujejo potniki na tramvaju, ki je bil v času iztirjenja poln ljudi. Eden od poškodovanih je v kritičnem stanju.