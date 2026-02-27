Naslovnica
Tujina

V iztirjenju tramvaja en mrtev in številni poškodovani

Milano, 27. 02. 2026 18.53 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Iztirjenje tramvaja v Milanu

V središču Milana na severu Italije se je popoldne iztiril tramvaj, pri čemer je po podatkih gasilcev umrl en človek. Poškodovanih je 39, med njimi je en človek v kritičnem stanju, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tramvaj se je iztiril nekaj po 16. uri. Smrtna žrtev je po dosedanjih podatkih moški, ki ga je tramvaj povozil.

Njegovo truplo so našli pod iztirjenim tramvajem, zato pristojni po navedbah agencije Ansa domnevajo, da je šlo za mimoidočega, ki ga je vozilo ob iztirjenju pokopalo pod seboj.

Tramvaj naj bi sicer povozil več ljudi. Eden od njih, ki je poškodovan, je ostal ujet pod njim.

Med poškodovanimi prevladujejo potniki na tramvaju, ki je bil v času iztirjenja poln ljudi. Eden od poškodovanih je v kritičnem stanju.

