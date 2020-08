V iztirjenju vlaka umrli strojevodja, sprevodnik in potnik, vožnja pred tem odpovedana?

Iz škotskega Sindikata delavcev v železniškem, morskem in cestnem prometu (RMT) so ob tem sporočili, da je bila potrditev treh smrti, vključno s strojevodjevo, "grozna novica" . Pomočnik generalnega sekretarja Mick Lynch je dejal, da so njihove misli z "z družinami, sodelavci in prijatelji tistih, ki so v tej tragediji umrli" .

Po tem ko je včeraj v bližini Stonehavena na vzhodu Škotske iztiril potniški vlak , so Škotske železnice (ScotRail) potrdile identiteto žrtev nesreče - umrli so strojevodja, sprevodnik in potnik. Še šest ljudi so prepeljali v bolnišnico, a z lažjimi poškodbami.

Britanska prometna policija je ob tem sporočila, da posebej usposobljeno osebje svojcem umrlih strojevodje in sprevodnika nudi vso potrebno pomoč in podporo. Častnik Eddie Wylie pa je dejal, da verjame, da je bilo tudi za potnike ustrezno poskrbljeno. "Ko bo območje pregledano in varno, bomo izvedli celovito in temeljito preiskavo, ki pa bo verjetno nekaj časa trajala. Vem, da bo marsikdo imel vprašanja, zato bomo tesno sodelovali z oddelkom za preiskavo nesreč v železniškem prometu in uradom za železnice in ceste, da bi ugotovili vse okoliščine, ki so vodile do iztirjenja," je poudaril.

Točen vzrok nesreče tako še preiskujejo, najverjetneje pa je vlak iztiril zaradi ovire oziroma poškodovane proge, ki jo je pred tem zasul zemeljski plaz. Pred tem je namreč Škotsko, še posebej okrožje Aberdeenshire zajelo hudo neurje z močnim deževjem, ki je povzročilo poplave. O prekinjenih prometnih povezavah so sicer poročali tudi iz drugih delov države.

Neimenovan vir iz Škotskih železnic pa je po poročanju BBC dejal, da je naj bi zaradi neugodnih razmer in poplavljenega terena včerajšnjo vožnjo vlaka na liniji iz Aberdeena v Glasgow celo odpovedali. Kako to, da se je vlak kljub temu odpravil na pot, ni znano, je pa strojevodja kasneje kontrolo prometa zaprosil za dovoljenje za menjavo proge. Vlak se je vrnil, obrnil in pot proti Glasgowu nadaljeval po čistejših tirih. Kot kaže, pa je kasneje naletel na zemeljski plaz, ki je zasul tudi to progo, in iztiril, najverjetnejši vzrok za nesrečo navaja britanski medij. Dodajajo pa, da gre za prvotno, nepotrjeno analizo dogodkov, ki pa jo bo morala britanska organizacija za preiskovanje železniških nesreč še natančno proučiti; njihova naloga je namreč ugotoviti vsa dejstva in okoliščine. Podrobnejše podatke bo dala tudi analiza računalniškega sistema vlaka, ki bi moral pokazati ključne kazalnike, kot je na primer hitrost vožnje v času iztirjenja.