V iztirjenju vlaka v Franciji več kot 40 poškodovanih, policija sumi na sabotažo

Na severozahodu Francije je včeraj iztiril regionalni vlak, pri čemer je bilo poškodovanih najmanj 44 ljudi, med njimi 18-letno dekle, ki so jo v kritičnem stanju s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, je sporočil tožilec v Rouenu Sebastien Gallois .

Vlak, ki je prevažal 186 potnikov, je vozil med normandijskima mestoma Rouen in Caen, iztiril pa je okoli 19.45 med krajema Tourville in Elbeuf-Saint-Aubin v departmaju Seine-Maritime.

Možnost namernega dejanja preiskovalci obravnavajo kot glavno smer preiskave, je danes povedal policijski vir. Testi strojevodje na alkohol in droge so bili negativni.

Oblasti so po nesreči aktivirale načrt za množične nesreče. Na kraj so napotile 130 gasilcev, pet zdravstvenih ekip in 80 vozil. Poleg gasilcev je bil na kraju nesreče tudi lokalni prefekt, ki je usklajeval reševalno akcijo, je na družbenem omrežju X sporočil francoski minister za promet Philippe Tabarot.

Družba SNCF Reseau, ki upravlja francosko železniško omrežje, je sporočila, da je promet na progi ustavljen, električno napajanje pa izključeno, da lahko reševalne službe varno opravljajo svoje delo.