V iztirjenju vlaka v Iranu umrlo najmanj 17 ljudi

V bližini mesta Tabas v Iranu je umrlo najmanj 17 ljudi, še več pa je bilo ranjenih, ko je na progi med mestoma Mašhad in Jazd iztiril vlak, so poročali iranski državni mediji. Do nesreče je prišlo v jutranjih urah, ko je vlak zadel bager ob progi.

"V nesreči je umrlo 17 ljudi, številni drugi pa so bili ranjeni. 37 oseb je bilo odpeljanih v bolnišnico," je po poročanju iranske državne televizije povedal predstavnik nacionalne reševalne službe Mojtaba Khaledi. Pri tem je dodal, da se število smrtnih žrtev lahko poveča, saj je večina ranjenih v kritičnem stanju. Namestnik vodje iranskih državnih železnic Mir Hasan Musavi je medtem dejal, da je vlak iztiril, ko je trčil v bager, ki je bil v bližini proge. Dodal je še, da je bilo na vlaku 348 potnikov. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Po podatkih reševalnih služb je s tirov zletelo pet od 11 vagonov vlaka. Na kraj nesreče naj bi poslali 24 reševalnih vozil in tri helikopterje, po poročanju lokalnih medijev pa se je že začela sodna preiskava o vzroku nesreče. To je že druga nesreča s smrtnim izidom v zadnjem času, ki so jo zabeležili v Iranu. Konec maja se je na jugozahodu države zrušila stolpnica, v nesreči pa je umrlo najmanj 43 ljudi.