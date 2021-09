V iztirjenju vlaka v ZDA umrle tri osebe

Več vagonov potniškega vlaka Amtrak Empire Builder je na poti iz Chicaga v Seattle iztirilo iz proge. Po poročanju CNN naj bi se prevrnilo sedem vagonov.

V času železniške nesreče naj bi bilo na krovu po poročanju ameriških medijev okoli 146 potnikov ter še 16 članov posadke. Oblasti so medtem že potrdile, da so ob iztirjenju vlaka umrle vsaj tri osebe, več pa jih je poškodovanih.

"Amtrak sodeluje z lokalnimi oblastmi pri prevozu poškodovanih ter pri reševanju ujetih na vlaku," je sporočila železniška družba. Reševalci si namreč še vedno prizadevajo rešiti osebe, ki so ostale ujete v iztirjenih vagonih. Na kraj nesreče je Amtrak poslal tudi ekipo za nujne primere in vodstvo družbe, ki pomagajo potnikom, zaposlenim in njihovim družinam.

Oblasti so medtem že začele s preiskavo nesreče. Senator Steve Daines je ob tem na spletu zapisal, da pozono spremlja dogajanje. "Hvaležen sem za prvo pomoč, ki je že na prizorišču. Molim za varnost vseh vpletenih," je zapisal na spletu.