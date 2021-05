V Jadranskem morju opazili izjemno redko vrsto morskega psa

V mrežo hrvaških ribičev v bližini rta Kamenjak se je zapletlo nenavadno bitje. Navadni sklač je vrsta morskega psa, njegove predstavnike v Jadranskem morju pa bi, kot piše portal Dnevnik.hr, lahko prešteli na prste dveh rok. Tu naj bi jih namreč živelo le okoli deset.

Ribiči, ki so žival ujeli na približno 23 metrih globine, so stopili v stik s puljskim akvarijem. Tam so ga oskrbeli, v torek pa so ga izpustili nazaj v svobodo in sicer na območju Brionov, ki veljajo za zaščiteno območje in je ribolov tam prepovedan.

"Navadni sklač je najbolj ogrožena vrsta v Jadranu, morda v celem Sredozemskem morju, zato je bila to enkratna priložnost, da smo ga lahko od blizu preučevali," je ob tem za Dnevnik.hr navdušeno povedal študent naravoslovja Antonio Castellicchio. Milena Mičič, predstavnica puljskega Akvarija, pa je dodala, da je bil ulovljeni sklač"mlad primerek, ki pa človeku ni nevaren, niti ko odraste". O

"Upamo, da bo sklač ostal na območju Brionov in da bo tu našel družico, s katero bosta imela mladiče," pa je ob njegovem izpustu nazaj v morje dejal vodja strokovne službe Narodnega parka BrioniSandro Dujmović.

Neven Iveša iz Naravoslovne fakultete v Pulju pa je pohvalil ribiče, ki so sklača ujeli na Kamenjaku in z njim ravnali previdno ter ga predali puljskemu akvariju. "To je res zgled sodelovanja med znanstveniki in ribiči," je dejal Iveša.