V Jadranskem morju ujeli skoraj 200 kilogramov težkega morskega psa

In čeprav gre za najštevilčnejšo vrsto morskih psov v Jadranu, ki ga načeloma lahko opazimo skozi vse leto, skoraj polovico vse populacije zabeležimo le v mesecu maju, pojasnjujejo na Inštitutu za morsko biologijo v Kotorju. Tudi opažanja in ulovi iz preteklih let kažejo na to, da ta vrsta morskega psa v naše vode najpogosteje priplava spomladi. Na inštitutu pojasnjujejo, da bi razlog lahko tičal v tem, da se ta vrsta morskih psov pari prav v spomladanskih mesecih, zato spomladi na svet priplava tudi največ mladičev.