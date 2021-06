V Jadranu opazili nevarne meduze, ki ob dotiku povzročijo hude bolečine

V Jadranskem morju so opazili nevarne meduze, ki ob dotiku povzročijo hude bolečine in poškodbe, ki jih je zelo težko zaceliti. Pogosto na mestu stika ostane pigmentacija kože ali celo brazgotine. Mesečinke so razmeroma majhne meduze, ki jih prepoznamo po rožnatih lovkah in drobnih vijoličastih pikah na klobuku.

Med včerajšnjim potopom, ki sta ga organizirala Združenje Eko morje in center Rdečega križa iz Medulina, so v zalivu Velika Kolumbarica na polotoku Kamenjak opazili nevarne mesečinke, poroča Jutarnji list. Mesečinka je razmeroma majhna meduza s polkrožnim klobukom in rožnatimi lovkami, posuta z drobnimi vijoličnimi pikami. Zraste lahko do 20 centimetrov v dolžino, premer klobuka pa lahko obsega do šest centimetrov. Ta meduza, ki živi v globinah do deset metrov, ob dotiku povzroči hude bolečine in opekline, ki jih je težko zaceliti. Po zacelitvi pogosto ostane pigmentacija kože ali celo brazgotine. Njeno znanstveno poimenovanje Pelagia noctiluca izvira iz grške besede pelagos, ki pomeni odprto morje, ter latinskih besed nox, ki pomeni noč, in besede lux, svetloba. Zato lahko to meduzo opišemo kot morski organizem, ki ima sposobnost, da sveti v temi. Čeprav se meduza običajno nahaja na odprtem morju, jo morski tokovi in valovi včasih zanesejo tudi do obale, kjer ogroža kopalce. Razširjena je v toplih in zmerno toplih morjih, največ pa je je v Atlantskem oceanu ter Sredozemskem in Rdečem morju. V kolikor nas mesečinka oplazi, je pomembno, da na rano ne nanašamo sveže vode, kisika, amoniaka, alkohola ter rane ne zategujemo s povoji. V primeru šoka ali težave z dihanjem pa moramo takoj poiskati zdravniško pomoč.