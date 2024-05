V Jadranu ujeli dve strupeni tropski ribi: 'Konec je, to je njeno morje'

"V Črni gori jo je ulovil Vanja Kalezić, ulov pa bo prijavljen njihovemu inštitutu v Kotorju. Verjetno bomo to poletje na območju južnega Jadrana imeli vsaj 10 takšnih prijav, morda bodo kakšno našli tudi v srednjem," je napovedal ter dodal, da je treba vse ulove prijaviti znanstvenikom.

Pero Ugarković z Inštituta za oceanografijo in ribištvo je na družbenem omrežju v skupini "Živi svet Jadranskega morja" sporočil, da so v zadnjih dneh v Jadranu ujeli kar dva primerka invazivne rdečemorske plamenke.

Dan kasneje se je v skupini oglasil ponovno ter sporočil, da so prejeli še eno prijavo ulova te ribe. "Ni nam bilo treba čakati dolgo," je zapisal ter dodal, da so drugo ribo tako kot prvo ujeli na črnogorskem polotoku Luštica. Skupno je bil to tretji ulov rdečemorske plamenke letos, o katerem je seznanjen. "Konec je, Jadran je njeno morje," je zapisal.

Ob tem pa je popravil tudi svojo prvotno napoved, da bodo letos v Jadranu našteli najmanj 10 teh strupenih tropskih rib. "Zdi se, da sem podcenil hitrost širjenja te vrste," njegove besede povzema Index.hr.

Tropsko ribo so v Jadranu prvič opazili pred petimi leti, leta 2019. Je invazivna indo-pacifiška vrsta, znana po tem, da škoduje lokalnim ekosistemom. Hrani se z avtohtonimi vrstami rib in se hitro širi po Sredozemlju. Leta 2021 so ribo opazili na najsevernejši točki Jadrana doslej, pri otoku Vis.