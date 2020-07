V jami na Hrvaškem našli ostanke več kot 800 žrtev povojnih pobojev

Iz jame Jazovka na hrvaški gori Žumberak blizu meje s Slovenijo so v preteklih dneh izkopali posmrtne ostanke 814 žrtev množičnih pobojev med drugo svetovno vojno in po njej, danes poročajo hrvaški mediji. Terensko raziskavo in ekshumacijo je vodilo hrvaško ministrstvo za veterane.

Žrtve iz Jazovke so večinoma ujeti pripadniki ustaških in hrvaških domobranskih enot, med katerimi so bili tudi ranjenci in medicinsko osebje, vključno z nunami, danes piše časnik Večernji list, ki se sklicuje na vire iz hrvaškega ministrstva za veterane.

Časnik dodaja, da so pripadnike vojaških enot nekdanje Neodvisne države Hrvaške partizani ujeli v treh zagrebških bolnišnicah maja 1945 in jih nato prepeljali do Jazovke ter tam umorili. Pred tem naj bi v Jazovki končali tudi partizanski ujetniki po zmagi nad ustaši in domobranci v boju za žumberško vas Krašić januarja 1943.

Ekshumacija žrtev povojnih pobojev se je začela 13. julija letos, v tednu dni so poleg ostankov žrtev našli tudi številne predmete, ki so jih uporabljali pri pomoru ljudi. Našli so tudi nekaj škornjev, za katere menijo, da pripadajo partizanom, ki so nasprotovali pobojem, še navaja zagrebški časnik. Vse ostanke so prepeljali na zagrebški zavod za sodno medicino.

Jama Jazovka je globoka okoli 40 metrov, ostanke žrtev pa so našli na globini približno 30 metrov. Jama na Žumberku je ena najbolj znanih lokacij na Hrvaškem, ki jih povezujejo s povojnimi poboji. Nasprotniki jugoslovanskega komunističnega režima pri Jazovki vsako leto 22. junija organizirajo spominsko slovesnost. Na ta dan sicer na Hrvaškem praznujejo dan boja proti fašizmu.

Hrvaško ministrstvo za veterane je na spletni strani potrdilo, da so hkrati z ekshumacijo v občini Žumberak začeli iskati še druge žrtve povojnih pobojev na lokaciji, ki so jo označili kot Jazovka 2.