V jašku ujeti vietnamski deček razglašen za mrtvega

Pojasnil je, da so dečka razglasili za mrtvega ob posvetu z zdravstvenimi strokovnjaki. Reševalci medtem ostajajo odločeni, da bodo čim prej rešili njegovo truplo in ga pokopali, vendar je Buu priznal, da bo to izjemno težka naloga.

Mladi deček Thai Ly Hao Nam je v soboto padel v globino skozi 25-centimetrsko luknjo, ko naj bi na gradbišču iskal odpadno kovino. Kraj nesreče v delti reke Mekong je odtlej zaprt za javnost, reševalci pa so poskušali dvigniti steber iz 35-metrske luknje in ga prerezati ter s tem rešiti dečka.

Za pomoč pri reševanju so pristojni vpoklicali tudi sto vojakov, ki so okoli stebra spustili širšo 19 metrov dolgo cev, s katero so nameravali umakniti blato in zmanjšati pritisk okoli stebra, vendar večdnevni napori niso obrodili sadov.