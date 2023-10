Nobelova nagrada za kemijo trem raziskovalcem kvantnih pik

Letošnji Nobelovi nagrajenci za kemijo so Moungi Bawendi, Louis E. Brus in Aleksej Ekimov za prispevek na področju kvantnih pik, je sporočila Švedska kraljeva akademija znanosti. Imena treh raziskovalcev, ki delujejo v ZDA, so v javnost sicer pricurljala že štiri ure pred uradno razglasitvijo.

Štiri ure pred uradno razglasitvijo letošnjih Nobelovih nagrajencev za kemijo je v javnost pricurljalo elektronsko sporočilo z imeni dobitnikov. V sporočilu, ki naj bi ga poslala Švedska kraljeva akademija znanosti, so kot nagrajenci navedeni raziskovalci Moungi Bawendi, Louis E. Brus in Aleksej Ekimov. Več članov akademije je za švedske medije sicer dejalo, da gre za pomoto, saj da končne odločitve o nagrajencih sploh še niso sprejeli. Teden Nobelovih nagrad se je v ponedeljek začel z razglasitvijo prejemnikov nagrade za medicino, v torek pa so razglasili prejemnike nagrade za fiziko. Vsaka nagrada letos prinaša ček v višini 11 milijonov švedskih kron, kar je nekaj več kot 900.000 evrov. Če je dobitnikov več, se znesek med njimi razdeli. Nagrade bodo tradicionalno podelili 10. decembra, na obletnico smrti Alfreda Nobela, švedskega znanstvenika in ustanovitelja Nobelove fundacije.