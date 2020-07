V javnost prišel nemški osnutek za uvedbo cestnin po EU

Čeprav se je o uvedbi cestnine za vožnjo po evropskih avtocestah govorilo že nekaj časa, je Reuters zdaj prejel osnutek dokumenta. "Kar zadeva države članice, ki so že vzpostavile sistem zaračunavanja cestnin, se bo cestnine oziroma uporabnine cest začelo zaračunavati vsem vozilom razen avtobusov," je zapisano v dokumentu, za kateregaAndreas Scheuerpričakuje, da ga bo nemška vlada potrdila v sredo.

Če bodo dokument odobrili, bo postal uradni predlog Nemčije v času njihovega predsedovanja, ki se je začelo 1. julija in bo trajalo do konca leta.

Nekateri ministri do predloga kritični

Vendar so vladni uradniki dejali, da bodo nekatera nemška ministrstva projekt poskušala zaustaviti, kljub temu da naj bi bila "cestnina na daljavo" splošno znana po tem, da naj bi pripomogla k zaščiti pred podnebnimi spremembami. Kot še poroča Reuters, naj bi bili na dokument posebej občutljivi ministri Socialnih demokratov (SPD), ki si oblast delijo s konservativci kanclerke Angele Merkelin so že dolgo kritični do cestnin.