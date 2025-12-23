V javnost še 8000 Epsteinovih dosjejev

Ministrstvo, ki se je zaradi petkove pomanjkljive objave Epsteinovih dosjejev znova znašlo pod plazom kritik, je sicer danes na svoji spletni strani objavilo okoli 11.000 povezav do novih dokumentov, vendar nekatere od teh po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ne vodijo nikamor.

Ministrstvo za pravosodje je do zakonsko določenega roka v petek objavilo le okoli deset odstotkov dosjejev o Jeffreyju Epsteinu, ki jih ima v lasti, od tega le pet odstotkov še neobjavljenih.