Tujina

V javnost še 8000 Epsteinovih dosjejev

Washington, 23. 12. 2025 12.43

Avtor:
D. S. STA
Epsteinovi dosjeji

Ameriško ministrstvo za pravosodje je objavilo nadaljnjih najmanj 8000 dosjejev o pokojnem spolnem prestopniku Jeffreyju Epsteinu, kar je največ doslej. Med gradivom, ki ob pisnih dokumentih vključuje tudi video- in zvočne posnetke, je med drugim fotografija Epsteinovega potnega lista, izdanega leta 1985.

Ministrstvo, ki se je zaradi petkove pomanjkljive objave Epsteinovih dosjejev znova znašlo pod plazom kritik, je sicer danes na svoji spletni strani objavilo okoli 11.000 povezav do novih dokumentov, vendar nekatere od teh po navedbah francoske tiskovne agencije AFP ne vodijo nikamor.

Ministrstvo za pravosodje je do zakonsko določenega roka v petek objavilo le okoli deset odstotkov dosjejev o Jeffreyju Epsteinu, ki jih ima v lasti, od tega le pet odstotkov še neobjavljenih.

Epsteinovi dosjeji
Epsteinovi dosjeji
FOTO: AP

Kritiki so opozorili, da so številni objavljeni dokumenti popolnoma počrnjeni, in da namen njihove objave ni jasen. Obenem naj bi ministrstvo brez pojasnila odstranilo več deset dokumentov. Tudi žrtve Epsteinovih zlorab so izpostavile, da je vlada predsednika Donalda Trumpa objavila le del gradiva in da je to polno nepojasnjenih izbrisov.

V luči tega je vodja demokratske senatne manjšine Chuck Schumer, ki je pomanjkljive objave dokumentov označil za očitno prikrivanje, predlagal resolucijo za sprejem pravnih ukrepov proti pravosodnemu ministrstvu. Pobudnika objave dosjejev in zakona, ki je zahteval objavo Epsteinovih dosjejev, demokratski kongresnik Ro Khanna in njegov republikanski kolega Thomas Massie, pa sta napovedala ukrepanje zoper pravosodno ministrico Pam Bondi.

epstein dosjeji dokumenti washington pravosodje zda

Gologuzanac
23. 12. 2025 13.02
Kdaj bodo objavili Maljavec dosjeje .......
+1
1 0
Pajo_36
23. 12. 2025 13.01
ma model je bil mosadov agent, kaj vam ni jasno, če v Ameriki nisi za njih ne moreš nikamor. Tip je od prfoksa ratal ultra bogataš, pač modus operandi mosada, kar je izsiljevanje in pridobivanje tajnih podatkov močnih ljudi ter izsiljevanje. Zastonj mu nsio vsi v g... lezl...
0 0
BrainDance
23. 12. 2025 12.54
Lahk jih 100k objavijo, itaq je vse ze 10x prečiščeno :D
0 0
