V javnosti nov posnetek: policisti ob truplu Trumpovega atentatorja

Posnetek telesne kamere, ki ga je v torek objavil republikanski senator Chuck Grassley , prikazuje lokalne policiste in agenta tajne službe, ki stojijo na strehi objekta, od koder je 20-letni Thomas Matthew Crooks streljal na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa in množico zbranih na shodu v Butlerju v Pensilvaniji. Na tleh je truplo strelca, vidne pa so tudi krvave sledi.

Prejšnji teden je lokalni policist za CBS News povedal, da je ostrostrelec iz lokalne taktične ekipe, ki je bila napotena kot pomoč tajni službi za varovanje shoda, le nekaj minut pred poskusom atentata posnel fotografijo strelca in ga videl, kako je gledal skozi daljnogled. Na posnetku se sliši, da je o tem govoril tudi neimenovani agent tajne službe, ki je dejal, da se ubiti napadalec ujema z opisom sumljive osebe na fotografiji.

"Ostrostrelec iz okrožja Beaver ga je videl in razposlal fotografije, to je on," je dejal agent na posnetku. "Ne vem, če ste dobili iste kot jaz," ga je glede fotografij vprašal policist. "Mislim, da ja, (napadalec) nosi očala," je odgovoril agent. Policist je dodal, da je ostrostrelec poslal originalne fotografije in ga videl, da je prišel s kolesom ter odložil šolsko torbo, nato pa se mu je izgubil izpred oči.

Poskus atentata na Trumpa se je zgodil 13. julija. Trump je sicer utrpel le lažjo poškodbo desnega ušesa, v streljanju pa je umrl 50-letni Corey Comperatore, še dva 57-letna moška iz občinstva pa sta bila ranjena.