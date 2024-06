V javnosti se je pojavila bolgarska princesa, mnogi šokirani. Zakaj?

OGLAS

Bolgarska kraljeva družina se je prejšnji teden udeležila enega najpomembnejših dogodkov v zadnjih letih, poroča španski portal El Mundo. Repatriaciji posmrtnih ostankov Ferdinanda I. Bolgarskega, prvega carja dinastije po osamosvojitvi od Osmanskega cesarstva, je sledila čustvena slovenost, ki ji je predsedoval Kalinin oče, Simeon Bolgarski. "Vrste ljudi, ki so se želeli posloviti od kralja Ferdinanda in čestitati Simeonu II., mojemu očetu, so bile zelo dolge. Kralj je več kot štiri ure pozdravljal in poslušal navdušene Bolgare," je kasneje dejala Kalina Bolgarska.

Kalina se je v javnosti pojavila po dolgem času. A zbrane in celotno javnost ni šokiralo to, da so jo videli po tem času, vendar kako njen videz. Veliko bolj je namreč mišičasta, kar morda niti ni tako nenavadno glede na to, da sta oba z možem zagrizena športnika. "Posvečam se vadbi z utežmi in telesnemu zdravju, sem športnica," je poudarila. Sicer se je Kalina na slovesnosti pojavila v obleki, ki je pritegnila marsikatero kritiko. V obleki brez rokavov je bilo videti njene zelo mišičaste roke, pozornost pa so privlekli tudi njen obraz in kot pišejo mnogi "neurejena frizura". Že v preteklosti je bila vedno tarča zlobnih jezikov, ki so se posmehovali njenemu nosu. In četudi je bilo mnogo govoric o tem, da naj bi se podvrgla mnogim lepotnim operacijam, je resnica o njenem nosu drugačna. Kalina je namreč doživela padec, zaradi katerega si je polomila več zobov. Med zdravljenjem zobov pa je prišlo do infekcije v čeljusti, temu je sledila težka operacija, da bi preprečili nadaljnje širjenje infekcije. To je posledično vplivalo tudi na izgled njenega nosu. Hči kralja Simeona II. in Margarite Gómez-Acebo je bila sicer znana kot profesionalna jahačica. V Maroku je kar 15 let tekmovala na državnih in mednarodnih prvenstvih ter zastopala Bolgarijo. "Ko sem na tekmovanju prvič videla bolgarsko zastavo, ker sem bila edina bolgarska tekmovalka, sem bila zelo ponosna," je dodala. In po dolgih letih življenja v Maroku, z družino zdaj biva v Bolgariji. "Vedno sem si želela živeti tukaj. V Bolgariji sem se poročila, v Bolgariji sem rodila sina Simeona. In zdaj izpolnjujem svoje sanje: živeti v Bolgariji."

