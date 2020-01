V javnosti se je pojavila teta Kim Džong Una, očitno je preživela 'čistke'

Diktator Severne KorejeKim Džong Un se je glede na poročilo državne tiskovne agencije KCNA leta 2013 znebil svojega nekdanjega mentorja in strica Džang Song Thaeka. Slednji je pred vojaškim tribunalom priznal poskus državnega udara. Po priznanju je bil nemudoma usmrčen. "Je izdajalec države za vse čase in je slabši od psa," je takrat poročala KCNA. Usoda njegove žene do danes ni bila jasna, nihče ni vedel, če ni bila del širših čistk vodstva v Severni Koreji po zamenjavi oblasti leta 2011.