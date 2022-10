V Jelsku strmoglavilo rusko vojaško letalo, požar zajel stanovanjsko stolpnico

O žrtvah še ni podatkov, so pa na kraju dogodka opazili reševalna in gasilska vozila, poroča BBC. Piloti so se pred strmoglavljenem letala uspeli rešiti, so še sporočili iz ruskega obrambnega ministrstva. "Po poročanju pilotov, ki so se izstrelili iz letala, je bil razlog za strmoglavljenje požar v enem od motorjev med vzletom," so zapisali.