Predstavnik koalicije, ki se v Jemnu bori proti hutijskim upornikom, je potrdil, da je v petek savdsko vojaško letalo strmoglavilo med izvajanjem misije v severni jemenski provinci al-Jawf. Hutiji, ki jih podpira Iran, so prevzeli odgovornost za sestrelitev letala, koalicijo pa so obtožili, da je v povračilnih ukrepih že naslednji dan ubila 30 ljudi. Savdska Arabija ni dala informacij o morebitnih žrtvah, niti o tem, zakaj je letalo strmoglavilo.

Kakšno je ozadje spopadov?

Vojna v Jemnu divja že od leta 2015, ko je jemenski predsednikAbedrab Mansur Hadipred Hutiji zbežal v Riad. Od takrat divjajo spopadi med uporniki in vojaško koalicijo pod vodstvom Savdske Arabije, vojna pa je sprožila eno izmed najhujših humanitarnih kriz na svetu, saj kar 80 odstotkov populacije, kar je več kot 24 milijonov ljudi, potrebuje humanitarno pomoč oziroma zaščito.

Na strani Savdske Arabije sodelujejo Bahrajn, Kuvajt, Katar, Združeni arabski emirati, Egipt, Jordanija, Maroko in Sudan ter domnevno tudi Al Kajda in Isis, logistično podporo pa jim nudijo ZDA in Velika Britanija. Hutije medtem podpira Iran, kar v Teheranu sicer zanikajo. V krvavih spopadih je doslej umrlo od 60 do 83 tisoč ljudi, od tega 20.882 samo v letošnjem letu.