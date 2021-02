V Jeruzalemu po šestih letih zapadel sneg

Župan Jeruzalema Moshe Lionse je sestal z Arijem Kaplanom, predsednikom Sindikata učiteljev, in se odločil, da bo zamaknil odprtje šol. Zapleti zaradi vremena so prispevali k dodatnim omejitvam, ki jih zaradi pandemije covida-19 v mestu že imajo. Uradniki so, po posvetu z ministrstvom za zdravje, vendarle dovolili odprtje nekaterih šol.

Za čiščenje cest okoli bolnišnic in v soseskah na višje ležečih legah je Jeruzalem aktiviral več kot 200 snežnih plugov, poroča spletni medij The Times of Israel.Poleg tega so v višje ležečih krajih prekinili avtobusne povezave, potnike pa spodbudili, naj ostanejo doma in se izognejo nepotrebnim potovanjem.

Domačinom, ki so prišli uživat v nenavadnem vremenu, so se pridružili tudi prebivalci iz sosednjih mest, kot je na primer Tel Aviv, poroča BBC.

Nazadnje je v Jeruzalemu obilno snežilo januarja in februarja 2015, takrat so izmerili okoli 25 centimetrov snega.

V sredo je sicer zlasti severni del Izraela prizadela snežna nevihta, Golansko višavje je pokrila debela snežna odeja, sneženje pa se je nadaljevalo vso noč. Ponekod je sicer deževalo, pihal pa je močan veter. Kot še poroča The Times of Israel, se je ponekod nabralo kar 40 centimetrov snega.