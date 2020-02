V Jeruzalemu ranjeni v napadu z avtomobilom

Do napada je prišlo v napetih razmerah med Palestinci in Izraelom po nedavni objavi spornega bližnjevzhodnega mirovnega načrta predsednika ZDA Donalda Trumpa. Načrt, ki ga podpira Izrael, je med Palestinci sprožil veliko nezadovoljstvo.

Na Zahodnem bregu je v sredo in danes prišlo do protestov in posameznih izgredov med Palestinci in izraelsko vojsko. V zadnjih 24 urah sta pri tem umrla dva Palestinca.

V Hebronu so izraelski vojaki v sredo ustrelil 17-letnega Palestinca, ki je postal prva smrtna žrtev med protestniki po objavi Trumpovega načrta. V Dženinu je umrl 19-letnik. Po navedbah izraelske vojske je bil "nasilni izgrednik", ki je imel pri sebi molotovko. Palestinska stran je sporočila, da so izgredi izbruhnili, ko je izraelska vstopila v mesto, da bi porušila hišo, ter da je bil pri tem ubit 19-letnik, več ljudi je bilo ranjenih.