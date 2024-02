V jeseniški bolnišnici odprli nove intenzivne enote

Kot je povedala v. d. direktorja bolnišnice Petra Rupar, je že dlje časa kazalo, da Gorenjska glede na število obravnav potrebuje večjo kapaciteto intenzivnih enot. Problem premajhnega intenzivnega bloka in pomanjkanje možnosti izolacije pa se je posebej izrazil v času epidemije covida-19.

"Takrat se je vodstvo bolnišnice odločilo, da je izgradnja novih intenzivnih enot prioriteta naše bolnišnice. Projekt in gradbeno dovoljenje smo imeli, nismo pa še imeli vira financiranja in izvajalca. Takrat se je začela pozitivna izkušnja, ki je v javnem sektorju ne vidimo tako velikokrat, kako hitro in učinkovito se lahko zadeve izpeljejo," je povedala Ruparjeva.

Kot je pojasnila, so v začetku leta 2021 za pomoč zaprosili ministrstvo za zdravje, ki se je zelo hitro odzvalo. Tako so junija istega leta že imeli izbranega izvajalca gradbenih del. Dela so stekla jeseni istega leta, projekt pa bi moral biti po prvotnih načrtih končan že poleti 2022. Izvedba se je nato podaljšala in podražila z 2,3 na 3,7 milijona evrov, saj v osnovi v projekt niso bila zajeta vsa potrebna dela in oprema.

Končna vrednost del, financiranih s strani države, je znašala 2,5 milijona evrov, medicinska oprema in pohištvo pa sta stala 1,2 milijona evrov. K temu je za obrtniška in nekatera dodatna dela še 900.000 evrov prispevala tudi bolnišnica. Dela so bila končana novembra, januarja so pridobili uporabno dovoljenje.