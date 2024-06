V jezeru Maggiore našli mrtvega britanskega kajakaša

29-letni Britanec Bren Orton je izginil 16. maja v Švici. Oblasti so profesionalnega kajakaša iskale dva tedna, preden so v jezeru Maggiore, ki leži med Švico in Italijo, odkrili truplo. Ekipa 15 kajakašev iz Velike Britanije je prejšnji teden odpotovala v Švico, da bi na reki v Alpah iskala Ortona, pridružili so se jim celo kolegi iz ZDA, piše Guardian.

Naposled ga je našel mornar, ki je poklical reševalno službo. Tiskovni predstavnik švicarske policije je pojasnil, da so v četrtek malo pred 13. uro v Locarnu v vodah jezera Maggiore našli truplo moškega, ki je izginil 16. maja med vožnjo s kajakom v Melezzi.

Nekdanji svetovni prvak v kajaku James Reeves se je poklonil Ortonu in na Facebooku zapisal: "Zdi se, da naš šport vsakih nekaj let vzame prijatelja. Vsaka izguba je težka in ta globoko zareže." Leta 2018 je Orton postavil britanski rekord za najvišji spust po slapu, potem ko se je spustil 39 metrov po Big Banana Falls v Mehiki. Kajakaš, ki je živel v Warringtonu, je svoja potovanja in dogodivščine delil na družbenih omrežjih. Ortonov račun na Instagramu ima 57.000 sledilcev in 48 ur pred izginotjem je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek svoje kajakaške ekspedicije.