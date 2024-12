V Jezusovem rojstnem kraju tišina namesto praznovanja

V Betlehemu, ki velja za rojstni kraj Jezusa Kristusa, so se tudi letos odpovedali večjim božičnim proslavam in praznični okrasitvi zaradi vojne v Gazi. Palestinska enklava je bila tudi na božično jutro tarča izraelskih napadov, tamkajšnje oblasti pa poročajo o več smrtnih žrtvah. "Ta božič nosi vonj po smrti in uničenju. Ni veselja, ni prazničnega duha," je dejal eden od vernikov v Gazi, ki že več tednov išče zatočišče v cerkvi.