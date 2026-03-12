V judovskem dnevnem centru v Michiganu odjeknili streli

Oblasti so takoj začele z evakuacijo stavbe, po dovoljenju policije so starši prišli iskat svoje otroke.
Domnevni strelec je po navedbah AP, ki navaja anonimi vir, mrtev. Intenzivna iskalna akcija je potekala na velikem območju, saj objektu pripada še veliko zemljišče.
Policija je člane skupnosti pozvala, naj se izogibanju območju, varnost pa so okrepili tudi okoli drugih verskih objekot v okrožju.
V centru Temple Israel je tudi vrtec in dnevni center, v sklopu katerega ponujajo tudi izobraževalne programe za družine in odrasle, poroča AP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.