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V junijskem vročinskem valu v Franciji umrlo več kot 5700 ljudi

Pariz, 22. 07. 2026 21.02 pred 18 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Vročina v Franciji

V Franciji so med junijskim vročinskim valom zabeležili 5764 smrti več kot običajno, je ob sklicevanju na preliminarne ocene sporočila tamkajšnja nacionalna agencija za javno zdravje. V nobenem primeru pristojni sicer smrti še niso jasno povezali z vročino. Večina žrtev je bila stara 75 let ali več.

Po navedbah agencije Sante Publique France je bila stopnja umrljivosti v Franciji med 17. junijem in 2. julijem, ko so v mnogih delih države padali temperaturni rekordi, najvišje temperature pa so presegale 40 stopinj Celzija, za 36 odstotkov višja od pričakovane.

To je najvišja stopnja presežne umrljivosti med vročinskim valom v Franciji po letu 2003. Lani so denimo med junijem in septembrom v državi zabeležili 5722 presežnih smrti, povezanih z visokimi temperaturami.

Vročinski val v Parizu
Vročinski val v Parizu
FOTO: AP

Približno dve tretjini od več kot 5700 presežnih smrti v tem obdobju so predstavljali ljudje, stari 75 let ali več. Obenem jih je bila manj kot petina starih od 45 do 64 let. Polovica jih je umrla med 25. in 27. junijem.

vročinski val Francija umrljivost visoke temperature
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