V junijskem vročinskem valu v Franciji umrlo več kot 5700 ljudi

Po navedbah agencije Sante Publique France je bila stopnja umrljivosti v Franciji med 17. junijem in 2. julijem, ko so v mnogih delih države padali temperaturni rekordi, najvišje temperature pa so presegale 40 stopinj Celzija, za 36 odstotkov višja od pričakovane.

To je najvišja stopnja presežne umrljivosti med vročinskim valom v Franciji po letu 2003. Lani so denimo med junijem in septembrom v državi zabeležili 5722 presežnih smrti, povezanih z visokimi temperaturami.