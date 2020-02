V Južni Afriki devet rudarjev kamenjanih do smrti, policija išče storilce

Trupla devetih nelegalnih rudarjev iz države Lesoto, ki so bili v petek kamenjani do smrti, so našli sredi ceste, še en rudar je bil hudo poškodovan in se zdravi v bolnišnici.

V Južni Afriki sicer dela na tisoče nelegalnih rudarjev, ki so znani pod imenom "zama zamas", kar v prevodu pomeni "tisti, ki išče srečo", poroča BBC. Nasilni spopadi med rivalskimi skupinami niso nič neobičajnega.