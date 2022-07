Ubijal je leve in slone, zdaj so neznanci ubili njega

Incident se je zgodil v provinci Limpopo, ki je znana po rezervatih z divjimi živalmi. Riaan Naude se je zaradi pregrevanja avtomobila ustavil ob cesti, nato pa je ob njem upočasnilo belo vozilo. V Nissanovem poltovornjaku sta bila dva moška, eden on njiju je na lovca streljal in ga tudi ubil, poroča New York Post.

Motiv za lovčevo smrt zaenkrat še ni znan.

Naude je bil sicer reden in navdušen lovec nad divjimi in zaščitenimi živalmi. Na družbenih omrežjih je ponosno objavljal fotografije, na katerih je poziral z živalmi, ki jih je ubil. V Južni Afriki je imel svoje podjetje, ki je med drugim organiziralo lovske izlete, za katere so zaračunavali tudi do 2500 dolarjev (2400 evrov).