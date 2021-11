V Južni Afriki začetek postopka za pogojni izpust Oscarja Pistoriusa

Danes 34-letni Oscar Pistorius je svoje tedanje dekle Reevo Steenkamp ubil na valentinovo leta 2013 na svojem domu v Pretorii. Skozi zaklenjena straniščna vrata jo je ustrelil kar štirikrat, na sodišču pa se je zagovarjal, da jo je zamenjal za vlomilca. Sodišče mu je leta 2014 prisodilo zgolj pet let zapora, češ da ni šlo za naklepni umor, a tožilci so menili, da je takšna kazen šokantno nizka in bi moral dobiti najmanj 15 let zapora. Pritožili so se na višje sodišče, ki mu je pozneje zvišalo kazen na 13 let in pet mesecev.

Odvetnica družine Steenkamps Tania Koen je za SABC povedala, da si družina v dialogu želi sodelovati. "June (Reevina mama) je vedno govorila, da je Oscarju oprostila, a to ne pomeni, da mu ni treba plačati za to, kar je storil. Barry (Reevin oče) se s tem še malo bori, a to mu bo moral povedati, ko bo prišel čas za to," je dodala. "Rana … kljub temu, da je minilo toliko časa, je še vedno boleča."

Biti upravičen do pogojnega izpusta, še ne pomeni, da ti to pripada, zato ni nujno, da bo Oscar izpuščen, je še pojasnila odvetnica. Oblasti bodo morale upoštevati tudi številna mnenja, ki jih je spisalo osebje v zaporu in drugi strokovnjaki. Pojavilo se je tudi nekaj zmede glede tega, kdaj bi se lahko začel postopek pogojnega izpusta. Cohenova je povedala, da je veljalo splošno prepričanje, da bo to šele marca 2023, zato so bili Steenkampovi zelo šokirani in precej presenečeni, da je upravičen že sedaj.

BBC-jeva dopisnica iz Johannesburga poroča, da bi Pistorius v primeru pogojnega izpusta preostanek kazni odslužil doma in se bi moral redno javljati pristojnim.

Spomnimo, Pistorius je bil pred umorom svojega dekleta znan kot paraolimpijski dobitnik zlate medalje. Leta 2012 se je zapisal v zgodovino, ko je postal prvi šprinter, ki je na olimpijskih igrah tekmoval s karbonskimi protezami. Noge so mu pod koleni odrezali, ko je bil star 11 mesecev, ker se je rodil brez obeh mečnic.