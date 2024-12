V Južni Koreji letalo z okoli 180 potniki zletelo s piste in trčilo v zid

Letalo družbe Jeju Air, ki je letelo iz Bangkoka, bi moralo na letališču Muan pristati ob 8.03 po lokalnem času. Na letalu je bilo 181 ljudi, od tega naj bi bilo 173 korejskih in dva tajska potnika ter še šest članov posadke.

Kot poroča The Korea Times, je boeing 737-600 sprva poskušal pristati, a mu ni uspelo. Nato je letalo naredilo krog okoli letališča in ponovno poskušalo pristati na trupu, a je zdrsnilo s pristajalne steze, nato pa trčilo v steno na koncu steze, zaradi česar je ob 9.03 izbruhnil požar. Požar so pogasili po približno 43 minutah.

Lokalne oblasti se bojijo, da so umrli vsi razen dveh ljudi, ki so bili na letalu. Oba preživela sta člana posadke, med drugim pa sta utrpela različne stopnje opeklin. Našli naj bi ju v repu letala.

Reševalna akcija sicer še poteka. "Letalo je bilo skoraj popolnoma uničeno, zato je težko identificirati umrle," je dejal predstavnik gasilcev.

Vzrok letalske nesreče še preiskujejo. Pojavlja se sum, da je imelo letalo okvaro pristajalnega podvozje oziroma, nekatere priče pa so poročale, da so videle, da je letalo trčilo z jato ptic.