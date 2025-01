V Južni Koreji poskus aretacije predsednika preklicali zaradi upora

Urad za preiskavo korupcije je danes sporočil, da je bilo nemogoče izvesti aretacijo in da so se zaradi skrbi za varnost osebja odločili ustaviti postopek.

Pri tem so označili odnos predsednika, ki se upira pravnim postopkom, za globoko razočaranje.

Podporniki Jun Suk Jeola so se pred palačo začeli veseliti in preklic aretacije označili za zmago, poroča britanski BBC.

Preiskovalci so poskusili v četrtek aretirati Juna, vendar so se pred palačo zbrali podporniki suspendiranega predsednika, ki so ovirali postopek. Čeprav je preiskovalcem uspelo priti mimo protestnikov in varnostnih barikad, pa so se zataknili pri predsednikovi varnostni ekipi, ki še vedno po uradni dolžnosti varuje Juna.

Domnevno naj bi se preiskovalci več ur pogajali z varnostno ekipo, ampak jim glede na preklic poskusa aretacije ni uspelo skleniti dogovora.

Sodišče v Seulu je v torek izdalo nalog za Junovo pridržanje, ker se ni udeležil zaslišanj v povezavi z razglasitvijo vojnega stanja v državi v začetku meseca. Med drugim ga obtožujejo vstaje in zlorabe oblasti.