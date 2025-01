V Južni Koreji pridržali predsednika, pred palačo izbruhnilo nasilje

Preiskovalci so po neuspelem poskusu v začetku meseca danes Jun Suk Jeolu izročili nalog za pridržanje in ga pospremili na zaslišanje na urad za boj proti korupciji po večurnih napetostih, med katerimi je prišlo tudi do nasilja. Pred predsedniško palačo so jim namreč vstop v poslopje preprečevali predsednikovi varnostniki in podporniki.

Prek številnih ovir se je preiskovalcem med drugim uspelo prebiti tudi s pomočjo lestev in rezalnikov žic. Glavno stavbo v Seulu naj bi jim na koncu uspelo doseči prek ene od pohodniških poti za zadnjim delom poslopja.

Pri varovanju dostopa do poslopja je sodelovalo okoli 3000 policistov, prišlo je tudi do fizičnih obračunov med preiskovalci in Junovimi podporniki.