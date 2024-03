Trčenje ladij v Južnokitajskem morju: štirje ranjeni, Kitajci uporabili vodni top

Filipinski ladji Unaizah May 4 in Unaizah May 1 sta prevažali vojake in opremo na plitvino Second Thomas Shoal, kjer se nahaja filipinska vojaška ladja BRP Sierra Madre. Ta je leta 1999 nasedla na atolu, vendar so jo v plitvini pustili in sedaj služi kot oporišče filipinske mornarice za uveljavljanje suverenosti v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti tudi Kitajska.

Manila redno izvaja misije za oskrbo čet na ladji BRP Sierra Madre in menjavo vojakov na dolžnosti. Med tokratno misijo pa je prišlo do novega incidenta med Kitajsko in Filipini.

Štirje člani posadke na ladji Unaizah May 4 so bili ranjeni, ko sta dve ladji kitajske obalne straže uporabili vodni top in razbili vetrobransko steklo. Prišlo je tudi do dveh trčenj med filipinskimi in kitajskimi ladjami, ki sta na plovilih povzročili manjšo škodo. Unaizah May 4 se je zaradi trčenja obrnila in filipinskim vojakom na BRP Sierra Madre ni dostavila svojega tovora.