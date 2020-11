V Kabulu na stanovanjske predele padlo najmanj 23 raket

Napad na različne dele osrednjega in severnega dela Kabula okoli zelene cone oz. diplomatske četrti se je zgodil okoli 9. ure po lokalnem času. Predstavnik notranjega ministrstva Tariq Arianje zanj okrivil talibane in sporočil, da so "teroristi" izstrelili 23 raket.

"Sodeč po informacijah, ki jih imamo, je umrlo osem ljudi, še 31 pa je ranjenih," je dejal po poročanju NDTV.Opomnil je, da se bo ta številka verjetno še spremenila.

Enake številke mrtvih in ranjenih je potrdil tudi predstavnik direktorja policije v KabuluFerdaws Faramarz.