Prvi mednarodni komercialni let v Kabulu odkar so talibani prevzeli oblast

V Kabulu je po 15. avgustu, ko so talibani v Afganistanu prevzeli oblast, pristal prvi mednarodni komercialni let. Letalo pakistanske mednarodne letalske družbe PIA je v Afganistan pripeljalo le peščico potnikov. Letalska družba si sicer želi, da bi ponovno vzpostavila redne komercialne prevoze z Afganistanom.

Na letališču v glavnem mestu Afganistana je danes pristalo letalo pakistanske mednarodne letalske družbe PIA. To je prvi mednarodni komercialni let, odkar so oblast prevzeli talibani.

Z letalom družbe PIA je iz Islambada v Kabul priletelo le okoli 10 potnikov. "Morda je bilo celo več osebja kot potnikov," je dejal novinar francoske tiskovne agencije AFP. Med njimi naj bi bili predvsem mednarodni novinarji. Na povratni let v Islamabad pa je medtem čakalo okrog 100 ljudi, večinoma sorodnikov zaposlenih pri mednarodnih organizacijah, kot je Svetovna banka.

Tiskovni predstavnik letalske družbe je sicer že konec tedna dejal, da si želi PIA ponovno vzpostaviti redne komercialne lete med državama, a da je za zdaj še prezgodaj, da bi lahko napovedali, kako pogosti bodo leti med prestolnicama. Afganistanska letalska družba je notranje lete na letališču sicer obnovila že 3. septembra, obnova komercialnih letov pa bo sicer eden od ključnih preizkusov za vnovično vladavino talibanov, ki so večkrat obljubili, da bodo Afganistancem z ustreznimi dokumenti dovolili prosto zapustiti državo.

Letalska družba Qatar Airways je sicer prejšnji teden iz Kabula odpeljala več čarterskih letov, na katerih so bili pretežno tujci in Afganistanci, ki se jim ni uspelo evakuirati do 30. avgusta, ko je ameriška vojska zapustila letališče.